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У Херсонській області окупанти скинули вибухівку на автомобіль з родиною

Херсонська область, Субота 10 серпня 2024 18:56
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У Херсонській області окупанти скинули вибухівку на автомобіль з родиною Фото: окупанти скинули вибухівку на цивільне авто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові скинули вибухівку на цивільне авто. В результаті постраждали всі члени родини, які перебували в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

Мрочко повідомив, що у Кіндійці Херсонської області ворог з дрона скинув вибухівку на авто, в якому перебувала родина.

Він повідомив, що наразі усі потерпілі ушпиталені - це 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їхній син 15 років, які отримали контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, що сьогодні від ранку росіяни активно атакують дронами Херсон. Наразі відомо вже про шістьох постраждалих.

Ми також повідомляли, що в результаті одного з ворожих ударів під Херсоном почалася масштабна пожежа. Ситуацію значно погіршує те, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

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