ua en ru
Сб, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завершують підготовку до "призову" українських підлітків в окупації, - ЦНС

Субота 30 березня 2024 22:49
UA EN RU
Росіяни завершують підготовку до "призову" українських підлітків в окупації, - ЦНС Фото: РФ планує призвати в армію підлітків з окупованих територій України (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків. Для цього завершується формування списків.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що такі "призовні" документи підлітків росіяни вже зібрали на окупованих районах півдня України. Крім того, загарбники готуються забирати в армію молодих людей, які проживають на східних регіонах та у Криму.

"Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке РФ вчергове ігнорує", - передають у Центрі.

Зараз окупанти обіцяють, що "строковики" нібито не будуть направлені на службу, проте практика зовсім інше - підлітків потім вербують укладати контракт з росармією, і вже у якості начебто "добровольців" кидають на фронт.

"Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги", - звертають увагу у ЦНС.

Мобілізація в армію РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що російські окупанти продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Зазначимо, що російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Так, Кремль регулярно вдається до прихованої мобілізації там. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Буквально днями стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Військовий облік Підлітки
NEWS
Чи чекати Україні на блекаути: відповідь Міненергетики
Чи чекати Україні на блекаути: відповідь Міненергетики
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії