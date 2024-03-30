Росіяни завершують підготовку до "призову" українських підлітків в окупації, - ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків. Для цього завершується формування списків.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, що такі "призовні" документи підлітків росіяни вже зібрали на окупованих районах півдня України. Крім того, загарбники готуються забирати в армію молодих людей, які проживають на східних регіонах та у Криму.

"Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке РФ вчергове ігнорує", - передають у Центрі.

Зараз окупанти обіцяють, що "строковики" нібито не будуть направлені на службу, проте практика зовсім інше - підлітків потім вербують укладати контракт з росармією, і вже у якості начебто "добровольців" кидають на фронт.

"Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги", - звертають увагу у ЦНС.

Мобілізація в армію РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що російські окупанти продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Зазначимо, що російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Так, Кремль регулярно вдається до прихованої мобілізації там. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Буквально днями стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків.