Москва вимагає від окупаційної влади повної паспортизації місцевого населення до 2026 року

Москва вимагає від окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях повної паспортизації населення до 2026 року. Однак місцеві мешканці й надалі ігнорують видачу російських документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Мешканці тимчасово окупованих територій продовжують саботувати видачу паспортів й Кремль тисне через це на гауляйтерів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, окупанти створюють такі умови на захоплених землях, коли життя без російського паспорта стає критично складним.

Втім, попри старання, рівень паспортизації на окупованих територіях не досягає 50% за два роки. Саме тому, як стверджується в повідомленні, Москва навіть офіційно “дозволила голосувати” без паспорта на тимчасово захоплених територіях у березні.

"Без російської макулатури українцю відмовляють в медичних послугах, виплатах, навчанні, реєстрації майна. Та місцеві ігнорують "державу". Не працює й примус, коли українців без паспорта зупиняють на блок-постах, проводять рейди селами й т.і.", - інформують в ЦНС.