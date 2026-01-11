Росіяни не зможуть поновити доступ до Куп'янська в потрібні для них терміни, - Трегубов

Фото: росіяни не зможуть поновити доступ до Куп'янська в потрібні для них терміни (Getty Images)

Російські війська втрачають контроль над Куп’янськом Харківської області і не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.