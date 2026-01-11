ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне не смогут восстановить доступ к Купянску в нужные для них сроки, - Трегубов

Купянск, Харьковская область, Воскресенье 11 января 2026 10:05
UA EN RU
Россияне не смогут восстановить доступ к Купянску в нужные для них сроки, - Трегубов Фото: россияне не смогут восстановить доступ к Купянску в нужные для них сроки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Трегубов сообщил, что, по предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.

"Зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинских военных, которые еще остаются в городе, ни тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Особой необходимости форсировать этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки", - рассказал он.

По словам спикера, потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает РФ возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.

Бои за Купянск

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что россияне усиливают давление в Купянском районе, однако их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. Украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.

При этом российская армия резко усилила авиационные удары на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь вытеснить украинские подразделения с левого берега.

По словам Трегубова, такими действиями противник стремится переломить ситуацию на этом участке фронта.

Он также напомнил, что Группировка объединенных сил уже опровергала информационные вбросы российской пропаганды о якобы установлении контроля над Купянском.

Трегубов отметил, что операция по полной очистке города от остатков российских сил может продолжаться еще несколько недель, поскольку в Купянске до сих пор действуют отдельные группы оккупантов.

В то же время российские войска усилили давление на позиции ВСУ на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска. Несмотря на попытки переправы через лед, украинские силы удерживают ситуацию под контролем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Вооруженные силы Украины Харьков Война в Украине
Новости
РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом
РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка