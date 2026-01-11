Россияне не смогут восстановить доступ к Купянску в нужные для них сроки, - Трегубов

Российские войска теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Трегубов сообщил, что, по предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.

"Зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинских военных, которые еще остаются в городе, ни тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Особой необходимости форсировать этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки", - рассказал он.

По словам спикера, потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает РФ возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.