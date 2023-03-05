Росіяни не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут, - ISW

Аналітики вказують, що 4 березня загарбники провели одну обмежену атаку та вкотре зазнали невдачі.

"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК "Вагнер" залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі", - мовиться у звіті ISW.

Як підкреслюють фахівці, те, що ворог постійно намагається проводити штурми, не означає, що йому вдасться найближчим часом

Інституті вивчення війни також пояснюють, що українські сили надалі можуть утримувати свої позиції в Бахмуті, а навіть якщо раптом вирішать відійти з міста, то зможуть зробити це контрольовано й точно не потраплять в оточення.