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Росіяни не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут, - ISW

Фото: Росіяни не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти продовжують здійснювати наступальні операцій поблизу Бахмута. Проте, найближчим часом їм не вдасться ні оточити, ні захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що 4 березня загарбники провели одну обмежену атаку та вкотре зазнали невдачі.

"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК "Вагнер" залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі", - мовиться у звіті ISW.

Як підкреслюють фахівці, те, що ворог постійно намагається проводити штурми, не означає, що йому вдасться найближчим часом

Інституті вивчення війни також пояснюють, що українські сили надалі можуть утримувати свої позиції в Бахмуті, а навіть якщо раптом вирішать відійти з міста, то зможуть зробити це контрольовано й точно не потраплять в оточення.

  • Росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування просигналізувало, що швидше відступить, ніж піде на ризик оточення.
  • Повідомляється, що китайський уряд розсердився на Кремль через оприлюднення переговорів про продаж зброї.
  • Голова комітету з оборони державної думи РФ Андрій Картапалов закликав російські компанії купувати власні системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників.
  • За повідомленнями, ПВК "Вагнер" відкрила щонайменше три нові рекрутингові центри в російських спортивних клубах у період з 2 по 4 березня, можливо, з метою розширення персональної бази "Вагнер" після втрати можливості вербувати ув'язнених.
  • Російські війська проводили наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжили спроби оточити Бахмут та наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області.
  • Українські джерела продовжують повідомляти, що російські війська намагаються створити умови для наступальних операцій на півдні України.
  • Глава Чечні Рамзан Кадиров намагається посилити чеченський вплив у Росії шляхом популяризації чеченського спецназу та молодіжної політики.
  • Російські окупанти посилюють правоохоронні заходи на захоплених територіях.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що відводу військ з Бахмута немає, відбувається контрольована ротація.

До слова, військові оцінюють ситуацію в Бахмуті як складну та напружену, Силам оборони в місто направили підкріплення, а рішення його утримувати назвали стратегічним.

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БахмутВійна Росії проти України