Россияне не смогут в ближайшее время окружить и захватить Бахмут, - ISW

Аналитики указывают, что 4 марта захватчики провели одну ограниченную атаку и в очередной раз потерпели неудачу.

"Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ЧВК "Вагнер" привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе", - говорится в отчете ISW.

Как подчеркивают специалисты, то, что враг постоянно пытается проводить штурмы, вовсе не означает, что ему удастся в ближайшее время

Институте изучения войны также объясняют, что украинские силы в дальнейшем могут удерживать свои позиции в Бахмуте, а если вдруг решат отойти из города, то смогут сделать это контролируемо и точно не попадут в окружение.