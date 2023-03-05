Россияне не смогут в ближайшее время окружить и захватить Бахмут, - ISW

Российские оккупанты продолжают совершать наступательные операции вблизи Бахмута. Однако в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики указывают, что 4 марта захватчики провели одну ограниченную атаку и в очередной раз потерпели неудачу.
"Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ЧВК "Вагнер" привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе", - говорится в отчете ISW.
Как подчеркивают специалисты, то, что враг постоянно пытается проводить штурмы, вовсе не означает, что ему удастся в ближайшее время
Институте изучения войны также объясняют, что украинские силы в дальнейшем могут удерживать свои позиции в Бахмуте, а если вдруг решат отойти из города, то смогут сделать это контролируемо и точно не попадут в окружение.
Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что отвода войск из Бахмута нет, происходит контролируемая ротация.
К слову, военные оценивают ситуацию в Бахмуте как сложную и напряженную, Силам обороны в город направили подкрепление, а решение его удерживать назвали стратегическим.
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