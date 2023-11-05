ua en ru
Нд, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни не змогли знайти добровольців на окупованих територіях, - ЦНС

Україна, Неділя 05 листопада 2023 20:59
UA EN RU
Росіяни не змогли знайти добровольців на окупованих територіях, - ЦНС Фото: росіяни не змогли знайти добровольців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові не змогли знайти добровольців на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях псевдо добровольчі підрозділи, але не зміг знайти охочих там служити.

Так, за оцінками ворога у батальйоні “судоплатова” та “маргєлова”, які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині відповідно, служить до 7% місцевих. Тобто більшість мешканців тимчасово окупованих територій проігнорували “добровольчі” батальйони.

Велика частина особового складу це мешканці РФ та найманці з Сербії. Такий факт доводить, що місцеві не підтримують окупацію й ігнорують ворога.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши окупантів без зв'язку.

Також ми писали, що ФСБ Росії завезли на окуповані території України психологи, які виманюють важливу інформацію у населення.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а просто надсилають їх помирати додому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Призову не буде. Міноборони вирішило набирати людей в армію по-новому
Призову не буде. Міноборони вирішило набирати людей в армію по-новому
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше