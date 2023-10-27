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Залишили росіян без зв'язку. IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 20:40
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Залишили росіян без зв'язку. IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації Фото: Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

IT-армія зупинила роботу провайдерів та телеком-операторів на окупованих територіях України. Це частково паралізувало комунікацію військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"ІТ-армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під кіберудар потрапили компанії "Кримтелеком", "Міранда-медіа" та "МирТелеком".

Фото: Повідомлення про проблеми зі зв'язком (t.me/zedigital)

"Зараз комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей частково паралізовано", - додав Федоров.

Кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

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