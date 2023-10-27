Залишили росіян без зв'язку. IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації
IT-армія зупинила роботу провайдерів та телеком-операторів на окупованих територіях України. Це частково паралізувало комунікацію військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"ІТ-армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під кіберудар потрапили компанії "Кримтелеком", "Міранда-медіа" та "МирТелеком".
Фото: Повідомлення про проблеми зі зв'язком (t.me/zedigital)
"Зараз комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей частково паралізовано", - додав Федоров.
Кібератаки на російські сайти
З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".
Нещодавно українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.
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