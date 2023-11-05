Россияне не смогли найти добровольцев на оккупированных территориях, - ЦНС

Российские военные не смогли найти добровольцев на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Россияне создали на временно оккупированных территориях псевдо добровольческие подразделения, но не смогли найти желающих там служить.

Так, по оценкам врага в батальоне "судоплатова" и "маргелова", которые созданы коллаборационистами в Запорожье и Херсонской области соответственно, служит до 7% местных. То есть большинство жителей временно оккупированных территорий проигнорировали "добровольческие" батальоны.

Большая часть личного состава это жители РФ и наемники из Сербии. Такой факт доказывает, что местные не поддерживают оккупацию и игнорируют врага.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее мы сообщали, что украинская IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации, оставив тем самым оккупантов без связи.

Также мы писали, что ФСБ России отвезли на оккупированные территории Украины психологи, которые выманивают важную информацию у населения.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто посылают их умирать домой.

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