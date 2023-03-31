Війська РФ вдарили ракетами та дронами. У Генштабі розповіли, скільки "Шахедів" збили

Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, для завдання авіаційних ударів окупанти задіяли 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136". Повідомляється, що 9 із них знищили українські сили ППО.

Раніше повідомлялося, що вчора, 30 березня, росіяни вкотре атакували Харків. Спочатку повідомлялося про шість прильотів ворожих ракет комплексу С-300.

Також ми писали, що ввечері 30 березня у Києві та низці областей Україниоголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.

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