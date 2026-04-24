Головна » Новини » Війна в Україні

Атаки РФ суттєво ускладнили логістичне забезпечення ЗСУ в районі Куп'янська, - Генштаб

07:40 24.04.2026 Пт
Що наразі робить командування?
aimg Едуард Ткач
Атаки РФ суттєво ускладнили логістичне забезпечення ЗСУ в районі Куп'янська, - Генштаб Фото: логістика тепер забезпечується за допомогою плавзасобів та важких безпілотників (Getty Images)

У Харківській області суттєво ускладнилося забезпечення української армії в районі Куп'янська. Причиною тому стали систематичні удари РФ по переправам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправам через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ", - йдеться у повідомленні.

Згідно публікації Генштабу, наразі логістика українських військ забезпечується за допомогою плавзасобів та важких безпілотників.

Також командування вживає заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку. Окрім того, здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби.

"У цих складних умовах особлива увага приділяється забезпеченню наших військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - вказано у публікації.

У Генштабі додали, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, через що було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військових.

Крім того, у було виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригаді (у ЗМІ 23 квітня з'явилась інформація, що військові бригади 17 днів були без їжі та води).

На тлі вищевказаних обставин командира 14 ОМБр було усунуто з посади, а також понижено командира 10-го армійського корпусу. Наразі проводиться розслідування.

"Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях", - наголосили у Генштабі.

Бої на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, кілька тижнів тому ми повідомляли, що українські воїни стримують атаки ворога на Куп'янському напрямку. Однак вони зіткнулися з серйозною перешкодою - елітним підрозділом РФ, який противник навмисно перекинув на цю ділянку фронту.

Йдеться про підрозділ БПЛА "Рубікон". Їхнє завдання полягає в тому, щоб зупинити постачання на передову для українських військових. Зокрема, дрони атакують транспорт кожні 3-5 хвилин.

