ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне изменили тактику под Харьковом и давят на Покровск, - ISW

10:22 26.04.2026 Вс
3 мин
Враг продолжает наступательные действия на нескольких направлениях
aimg Татьяна Степанова
Россияне изменили тактику под Харьковом и давят на Покровск, - ISW Фото: россияне изменили тактику под Харьковом и давят на Покровск (Getty Images)

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, пытаясь создать "буферные зоны" и продвинуться вглубь Украины. На Харьковщине оккупанты используют новую тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжают активные боевые действия на севере Украины, в частности вблизи Сум. Основная цель - создание так называемой "буферной зоны" вдоль границы.

В то же время украинские силы наносят точечные удары по позициям противника: в частности, был поражен командно-наблюдательный пункт в районе Теткино Курской области и скопление живой силы вблизи Сопича.

На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться на север и северо-восток от Харькова, однако без подтвержденных успехов. В то же время фиксируется новая тактика - активное использование мотоциклов для быстрых штурмов, в частности в районе Волчанских Хуторов. Украинские военные отбили эти атаки.
Россияне изменили тактику под Харьковом и давят на Покровск, - ISW

На Купянском направлении россияне активизировали попытки проникновения в город, в частности через газовые трубы и со стороны Голубовки и Ковшаровки. Несмотря на это, продвижение врага не зафиксировано.

Параллельно ВСУ наносят удары по тыловым объектам в Луганской области - уничтожены склад боеприпасов, командный пункт и районы сосредоточения войск.

В Донецкой области продолжаются бои сразу на нескольких участках. В районе Славянска и Константиновки украинские силы не только сдерживают врага, но и проводят контратаки.

В то же время россияне пытаются продвинуться в направлении Покровска, где, по имеющимся данным, имели частичные успехи. Здесь оккупанты увеличивают количество штурмовых групп, используя плохие погодные условия.

Россияне изменили тактику под Харьковом и давят на Покровск, - ISW

На юге российские войска проводят ограниченные атаки и пытаются удерживать позиции, одновременно подвергаясь ударам со стороны ВСУ.

Украинские силы поражают склады техники, командные пункты и позиции управления дронами в Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы и применение дронов против гражданского населения.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери.

Только в течение марта потери армии РФ превысили 35 тысяч военнослужащих, значительная часть из которых была ликвидирована благодаря эффективному использованию беспилотников.

На сегодня Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас у украинских военных продолжается соревнование с российскими оккупантами по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, способности экономик.

На днях Зеленский заявил, что военное руководство Украины детально проанализировало планы армии РФ и уже определило дальнейшие шаги для противодействия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донецкая область Покровск Вооруженные силы Украины Харьков Война в Украине
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским