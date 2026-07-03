Росіяни змінили тактику наступу через великі втрати, - ДШВ
Росіяни змінили тактику наступу через великі втрати техніки та особового складу. Тепер ворог намагається просочуватись малими групами між українськими позиціями.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.
Ворог відмовився від бронетехніки
Раніше противник намагався наступати великими групами, використовуючи бронетехніку та автомобілі. Піхота підʼїжджала якомога ближче до українських позицій, після чого переходила у штурм.
За словами Ласійчука, така техніка стала занадто легкою мішенню для українських захисників. Тому командування армії РФ вирішило змінити підхід до наступальних дій.
Інфільтрація малими групами - основна тактика
Бригадний генерал пояснив, що зараз росіяни діють невеликими групами по 2-3 людини. Вони намагаються непомітно пройти між українськими бойовими порядками, використовуючи місцевість і погодні умови.
"Наприклад, на бойовій машині піхоти могло пересуватися 20-30 військовослужбовців противника, щоб якомога ближче дістатись до наших позицій. Зараз це вже нереально, бо досить легка ціль для нас. І ворог саме тому перейшов до застосування тактики інфільтрації малих груп - 2-3 осіб", - пояснює він.
Ворог намагається просочуватись, використовуючи місцевість, погодні умови, заходити в глибину між бойовими порядками, і закріплюватись там.
Втім, і це не надто ефективна тактика для окупантів - вони все одно зазнають великих втрат на фронті.
Нагадаємо, під Покровськом росіяни почали застосовувати новітню тактику з використанням дронів для просування на цій ділянці фронту.
Нагадаємо, понад 20 країн висловили бажання приєднатись до коаліції на підтримку України.
Йдеться про ініціативу, спрямовану на посилення міжнародної допомоги українській армії. Кількість учасників коаліції продовжує зростати.