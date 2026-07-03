Росіяни змінили тактику наступу через великі втрати, - ДШВ

Росіяни змінили тактику наступу через великі втрати техніки та особового складу. Тепер ворог намагається просочуватись малими групами між українськими позиціями.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

Ворог відмовився від бронетехніки

Раніше противник намагався наступати великими групами, використовуючи бронетехніку та автомобілі. Піхота підʼїжджала якомога ближче до українських позицій, після чого переходила у штурм.

За словами Ласійчука, така техніка стала занадто легкою мішенню для українських захисників. Тому командування армії РФ вирішило змінити підхід до наступальних дій.

Інфільтрація малими групами - основна тактика

Бригадний генерал пояснив, що зараз росіяни діють невеликими групами по 2-3 людини. Вони намагаються непомітно пройти між українськими бойовими порядками, використовуючи місцевість і погодні умови.

"Наприклад, на бойовій машині піхоти могло пересуватися 20-30 військовослужбовців противника, щоб якомога ближче дістатись до наших позицій. Зараз це вже нереально, бо досить легка ціль для нас. І ворог саме тому перейшов до застосування тактики інфільтрації малих груп - 2-3 осіб", - пояснює він.

Ворог намагається просочуватись, використовуючи місцевість, погодні умови, заходити в глибину між бойовими порядками, і закріплюватись там.

Втім, і це не надто ефективна тактика для окупантів - вони все одно зазнають великих втрат на фронті.