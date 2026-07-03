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Россияне изменили тактику наступления из-за больших потерь, - ДШВ

10:08 03.07.2026 Пт
2 мин
Как теперь наступает враг?
aimg Елена Чупровская aimg Ульяна Безпалько
Россияне изменили тактику наступления из-за больших потерь, - ДШВ Фото: Враг изменил стратегию наступления после потерь бронетехники (Getty Images)
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Россияне изменили тактику наступления из-за больших потерь техники и личного состава. Теперь враг пытается проникать малыми группами между украинскими позициями.

Об этом в интервью рассказал командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

Враг отказался от бронетехники

Раньше противник пытался наступать большими группами, используя бронетехнику и автомобили. Пехота подъезжала как можно ближе к украинским позициям, после чего переходила в штурм.

По словам Ласийчука, такая техника стала слишком легкой мишенью для украинских защитников. Поэтому командование армии РФ решило изменить подход к наступательным действиям.

Инфильтрация малыми группами - основная тактика

Бригадный генерал объяснил, что сейчас россияне действуют небольшими группами по 2-3 человека. Они пытаются незаметно пройти между украинскими боевыми порядками, используя местность и погодные условия.

"Например, на боевой машине пехоты могло передвигаться 20-30 военнослужащих противника, чтобы как можно ближе добраться до наших позиций. Сейчас это уже нереально, потому что достаточно легкая цель для нас. И враг именно поэтому перешел к применению тактики инфильтрации малых групп – 2-3 человек", - объясняет он.

Враг пытается просачиваться, используя местность, погодные условия, входить в глубину между боевыми порядками и закрепляться там.

Впрочем, и это не слишком эффективная тактика для оккупантов - они все равно терпят большие потери на фронте.

Напомним, под Покровском россияне начали применять новейшую тактику с использованием дронов для продвижения на этом участке фронта.

Напомним, более 20 стран выразили желание присоединиться к коалиции в поддержку Украины.

Речь идет об инициативе, направленной на усиление международной помощи украинской армии. Число участников коалиции продолжает расти.

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