Росіяни змінили тактику на лівому березі Херсонської області, - ОК "Південь"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій", - пише командування.

На лівому березі Херсонської області наші військові нарахували 8 спроб російських терористів атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп. Усі атаки були відбиті. Після втрат ворог відступив, втім не всі групи змогли повернутись до вихідних позицій.

"Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - додало командування.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі. Також в лютому Сили оборони завдали удару по полігону російських військ внаслідок чого було знищено 60 окупантів.

Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, з Кринок не повертається 60-70% штурмових груп ворога. Росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу.