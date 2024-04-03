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Россияне изменили тактику на левом берегу Херсонской области, - ОК "Юг"

Среда 03 апреля 2024 12:19
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Россияне изменили тактику на левом берегу Херсонской области, - ОК "Юг" Фото: россияне сменили тактику на левом берегу Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На левом берегу Херсонской области россияне пытаются атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций", - пишет командование.

На левом берегу Херсонской области наши военные насчитали 8 попыток российских террористов атаковать большим количеством мелких штурмовых групп. Все атаки были отбиты. После потерь враг отступил, впрочем, не все группы смогли вернуться к исходным позициям.

"Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - добавило командование.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, на котором можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу. Также в феврале Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск, в результате чего было уничтожено 60 оккупантов.

Как рассказывала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, из Крынок не возвращается 60-70% штурмовых групп врага. Россияне вынуждены подтягивать ресурсы из тыла.

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