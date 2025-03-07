Росіяни змінили стратегію: ракети запускаються дуже низько, - експерт

Російські військові вчергове змінили тактику ракетних атак. Нині вони планують їх так, щоб ракети йшли на низьких висотах.
Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
"Ракети запускають дуже низько. Тобто росіяни вже навчилися планувати ці місії, навчилися планувати їх ефективно, розуміючи все по висотах", - зауважив Криволап.
Експерт зазначив, що через відсутність літаків Saab 340 дальнього радіолокаційного виявлення та прив'язних аеростатів у якості РЛС, які можуть бачити на таку ж відстань, як і ці літаки, кількість знищених крилатих ракет зараз значно менша, ніж звично.
"Ми звикли, що це не менш ніж 80-85% (збиття - ред.), ми так взагалі гадаємо, що десь 90% ми повинні знищувати. Але тут ситуація ускладнюється тим, що росіяни стали концентрувати удари по конкретних цілях. Якщо ракети раніше розосереджувалися, то зараз вони летять концентровано", - зазначив він.
Експерт повідомив, що росіяни використовують "Іскандери" та KN-23 для цих атак, а також відновили використання С-300, яких давно не було. Крім того, за словами Криволапа, окупанти намагаються застосувати малопомітність Су-57 та ракети Х-69, щоб непомітно, "тихенько підкрастися під цей шум, ґвалт, польоти, зальоти, і вдарити цими ракетами". Він зауважив, що з запущених восьми таких ракет, лише одну з них вдалося збити.
"Все інше, так би мовити, прийшло. Це не самі потужні ракети, але вони досить точні. І треба зауважити, що майже всі крилаті ракети заходили через схід. Нічого на південь, нічого на північ. І зрозуміло, що це було зроблено для того, щоб ті системи ППО, які стоять у нас в тому напрямку, були перевантажені. Ну, це така специфіка сьогоднішньої атаки", пояснив він.
Цієї ночі російські терористи вдались до чергової масованої атаки, застосувати проти України ракети й безпілотники. Загалом ворог запустив 261 засіб повітряного нападу.
Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити більш як 30 ракет та 100 ударних БпЛА типу Shahed й дронів інших типів.
За словами речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого, нічний обстріл, не є шляхом до миру. Наразі Україна очікує на реакцію з боку Сполучених Штатів Америки (США).
Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що першим кроком до миру повинен бути примус Росії до припинення обстрілів енергетики України.
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