Росіяни змінили стратегію: ракети запускаються дуже низько, - експерт

"Ракети запускають дуже низько. Тобто росіяни вже навчилися планувати ці місії, навчилися планувати їх ефективно, розуміючи все по висотах", - зауважив Криволап.

Експерт зазначив, що через відсутність літаків Saab 340 дальнього радіолокаційного виявлення та прив'язних аеростатів у якості РЛС, які можуть бачити на таку ж відстань, як і ці літаки, кількість знищених крилатих ракет зараз значно менша, ніж звично.

"Ми звикли, що це не менш ніж 80-85% (збиття - ред.), ми так взагалі гадаємо, що десь 90% ми повинні знищувати. Але тут ситуація ускладнюється тим, що росіяни стали концентрувати удари по конкретних цілях. Якщо ракети раніше розосереджувалися, то зараз вони летять концентровано", - зазначив він.

Експерт повідомив, що росіяни використовують "Іскандери" та KN-23 для цих атак, а також відновили використання С-300, яких давно не було. Крім того, за словами Криволапа, окупанти намагаються застосувати малопомітність Су-57 та ракети Х-69, щоб непомітно, "тихенько підкрастися під цей шум, ґвалт, польоти, зальоти, і вдарити цими ракетами". Він зауважив, що з запущених восьми таких ракет, лише одну з них вдалося збити.

"Все інше, так би мовити, прийшло. Це не самі потужні ракети, але вони досить точні. І треба зауважити, що майже всі крилаті ракети заходили через схід. Нічого на південь, нічого на північ. І зрозуміло, що це було зроблено для того, щоб ті системи ППО, які стоять у нас в тому напрямку, були перевантажені. Ну, це така специфіка сьогоднішньої атаки", пояснив він.