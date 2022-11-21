Росіяни змінили напрямок руху техніки та живої сили з Маріуполя, - Андрющенко

Російські окупанти змінили напрямок руху військової техніки та живої сили з Маріуполя. Тепер вона їде у напрямку Гуляйполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В неділю зафіксовано зміну основного напряму руху військової техніки та поки живої сили. Щонайменш дві колони вантажних автомобілів та інженерної техніки по 35-40 одиниць в кожної з боку Росії через місто вирушило через с. Нікольське в напрямку Гуляйполя", - написав він.

Андрющенко зазначив, що це вже друге велике військове посилення з РФ за тиждень, що вирушило у напрямку Гуляйполя.

Він також зазначив, що у Мангуші через велику кількість розміщених окупантів, запроваджені патрулі росіян, які були виведені з Херсона. На один патруль припадає п'ять осіб.

Радник мера також додав, що біля районної адміністрації цілий день стоїть БТР із прапором морської піхоти.

Тим часом гайляйтеру району Борису Тримі було надано охорону з поліцейських та військових.

"За чутками в середині окупаційної адміністрації серед зрадників - Мангуш чекає на звільнення в січні. Тому - страх та посилена охорона. Бойовий дух на нулі", - додав він.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що росіяни намагалися наступати на Гуляйполе силами шести штурмових груп, але їхні спроби виявилися невдалими.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що після відступу загарбників з Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості ворожих військ. Саме місто впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу росіян.

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