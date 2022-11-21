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Россияне изменили направление движения техники и живой силы из Мариуполя, - Андрющенко

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Мариуполь, Понедельник 21 ноября 2022 12:07
Россияне изменили направление движения техники и живой силы из Мариуполя, - Андрющенко Фото: россияне изменили направление движения техники и живой силы из Мариуполя (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты изменили направление движения военной техники и живой силы из Мариуполя. Теперь она едет в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В воскресенье зафиксировано изменение основного направления движения военной техники и пока живой силы. По меньшей мере, две колонны грузовых автомобилей и инженерной техники по 35-40 единиц в каждой со стороны России через город отправилось через с. Никольское в направлении Гуляйполя", - написал он.

Андрющенко отметил, что это уже второе крупное военное усиление с РФ за неделю, отправившееся в направлении Гуляйполя.

Он также отметил, что в Мангуше из-за большого количества размещенных оккупантов, введены патрули россиян, которые были выведены из Херсона. На один патруль припадает пять человек.

Советник мэра также добавил, что возле районной администрации целый день стоит БТР с флагом морской пехоты.

Тем временем гайляйтеру района Борису Триме была предоставлена охрана из полицейских и военных.

"По слухам внутри оккупационной администрации среди предателей - Мангуш ждет освобождение в январе. Поэтому - страх и усиленная охрана. Боевой дух на нуле", - добавил он.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что россияне пытались наступать на Гуляйполе силами шести штурмовых групп, но их попытки оказались неудачными.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что после отступления захватчиков из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества вражеских войск. Сам город уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу россиян.

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