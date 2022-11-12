Після виходу з Херсона. У Маріуполі значно збільшилася кількість російських військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Два дні поспіль у Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилася присутність військових окупантів як російських військових, так і "деревців". Якщо до цього вони рухалися повз місто, то зараз прибувають і зупиняються безпосередньо в Маріуполі. Розквартуються знову в порожніх будинках. квартирах маріупольців", - розповів він.

Також Андрющенко повідомив, що у місті зафіксовано зростання руху військових колон як з технікою, так і з БК.

"Щонайменше, двічі вдень колони вантажівок кількістю 40-60 автомобілів рухаються з напрямку Мангуш на виїзд у напрямок Волноваха/Донецьк. Також збільшується кількість техніки, що залишається в місті", - заявив Андрющенко.

За його словами, після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів.