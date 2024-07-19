Россияне снизили наступательные действия на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Покровское направление сегодня остается одним из самых горячих. Однако, враг несколько уменьшил наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Это направление (Покровское - ред.) и в дальнейшем остается таким, каким и было - горячим, однако враг несколько уменьшил свой наступательный акцент и потенциал, ведь Силы обороны его приостанавливают, дают адекватный ответ врагу, поэтому за минувшие сутки наши защитники отбили там 27 вражеских атак. За предыдущие сутки было 26 вражеских атак", - рассказал Волошин.

По словам спикера, враг штурмовал в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. В частности привлекал к бою авиацию.

Волошин также рассказал, что потери врага на направлении немалые. Только за минувшие сутки было уничтожено более 200 террористов, несколько бронированных машин, артиллерийские системы и не только.

В течение прошлых недель, как отметил спикер, на Покровском направлении фиксировалось почти до 50 штурмов в сутки.

Ситуация на фронте

Вчера, 18 июля, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 130 боевых столкновений на линии фронта. В то же время наиболее активными участками остаются Торецкое и Покровское направления.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может закончить горячую стадию войны. Это может произойти до конца 2024 года.