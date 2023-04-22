Росіяни зізналися, що скинули на Бєлгород дві бомби. Через другу евакуюють 3000 людей

В російському Бєлгороді, де нещодавно вибухнула авіабомба , виявили ще одну. З найближчих багатоповерхівок евакуювали більше 3 тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське інтернет-видання Baza.

"Оперштаб ухвалив рішення евакуювати 17 багатоповерхівок у радіусі 200 метрів. За мешканцями виїхали 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення", - пише видання.

Авіабомбу виявили недалеко від вулиці Шаландіна, недалеко від місця вибуху першої.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 20 квітня, в Бєлгороді пролунав потужний вибух. Пізніше з'ясувалось, що російська авіація сама ж нібито випадково скинула на місто бомбу. Також до мережі потрапило повне відео вибуху в Бєлгороді.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вищезгадані інциденти в Росії частішатимуть через халатність російських військових.

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