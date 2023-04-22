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Россияне признались, что сбросили на Белгород две бомбы. Из-за второй эвакуируют 3000 человек

Фото: в России обнаружили вторую авиабомбу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В российском Белгороде, где недавно взорвалась авиабомба, обнаружили еще одну. Из ближайших многоэтажек эвакуировали более 3 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское интернет-издание Baza.

Авиабомбу обнаружили недалеко от улицы Шаландина, недалеко от места взрыва первой.

"Оперштаб принял решение эвакуировать 17 многоэтажек в радиусе 200 метров. За жителями выехали 90 автобусов. Людей поселят в пунктах временного размещения", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 20 апреля, в Белгороде раздался мощный взрыв. Позже выяснилось, что российская авиация сама якобы случайно сбросила на город бомбу. Также в сеть попало полное видео взрыва в Белгороде.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вышеупомянутые инциденты в России будут учащаться из-за халатности российских военных.

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