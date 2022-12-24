Росіяни жорстоко обстріляли Херсон, є загиблі

Росіян обстріляли центр Херсона у вихідний день. На жаль, є загиблі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Обстріл був по центральній частині міста. На жаль велика кількість постраждалих і статистика зараз постійно оновлюється. Крім того, обстріл наразі продовжується, все ще чути вибухи в центральній частині міста", - відзначив Соболевський.

За словами заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, серед постраждалих та загиблих виключно цивільні людей.

"На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених в результаті обстрілу центра міста", - пише Тимошенко.

"Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо", - додав Тимошенко.

Як пише заступник керівника Офісу президента, росіяни вдарили по самісінькому центру місту. Відомо про загиблих, також пошкоджені будинки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вчора завдали удару по Корабельному району Херсона. На жаль, один з цивільних отримав несумісні з життям поранення.

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