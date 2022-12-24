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Россияне жестоко обстреляли Херсон, есть погибшие

Фото: россияне жестоко обстреляли Херсон, есть погибшие (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне обстреляли центр Херсона в выходной день. К сожалению, есть погибшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Как пишет заместитель руководителя Офиса президента, россияне ударили по самому центру города. Известно о погибших, также повреждены дома.

"Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем", - добавил Тимошенко.

Фото: россияне жестоко обстреляли Херсон, есть погибшие (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Обновлено в 11:45

"На данный момент известно о минимуме 5 погибших и 20 раненых в результате обстрела центра города", - пишет Тимошенко.

Обновлено в 10:54

По словам заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, среди пострадавших и погибших исключительно гражданские люди.

"Обстрел был по центральной части города. К сожалению большое количество пострадавших и статистика сейчас постоянно обновляется. Кроме того, обстрел пока продолжается, все еще слышны взрывы в центральной части города", - отметил Соболевский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне вчера нанесли удар по Корабельному району Херсона. К сожалению, один из гражданских получил несовместимые с жизнью ранения.

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