Росіяни вчергове обстріляли Херсон, є загиблий

Російські військові завдали удару по Корабельному району Херсона. На жаль, один з цивільних отримав несумісні з життям поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

За словами заступника керівника Офісу президента, на місці вже працюють екстрені служби.

"Черговий удар окупантів, черговий обстріл Корабельного району. Станом на зараз відомо про 1 загиблого. Чоловік отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям", - пише Тимошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти сьогодні 23 грудня завдають ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Містян закликають бути в укриттях.

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