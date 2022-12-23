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Росіяни вчергове обстріляли Херсон, є загиблий

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П'ятниця 23 грудня 2022 13:27
Росіяни вчергове обстріляли Херсон, є загиблий Фото: росіяни вчергове обстріляли Херсон, є загиблий (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали удару по Корабельному району Херсона. На жаль, один з цивільних отримав несумісні з життям поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Черговий удар окупантів, черговий обстріл Корабельного району. Станом на зараз відомо про 1 загиблого. Чоловік отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям", - пише Тимошенко.

Фото: росіяни вчергове обстріляли Херсон, є загиблий (t.me/tymoshenko_kyrylo)

За словами заступника керівника Офісу президента, на місці вже працюють екстрені служби.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти сьогодні 23 грудня завдають ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Містян закликають бути в укриттях.

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