Росіяни здійснили пів сотні обстрілів дванадцяти громад у Сумській області

Російська армія сьогодні, 12 січня, обстріляла дванадцять громад у Сумській області. Для ударів використовували артилерію та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні. З чого стріляли росіяни Есманська громада: ворог гатив із мінометів (17 вибухів);

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів);

Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (30 вибухів);

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи) та артобстріли (5 вибухів);

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів);

Свеська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади;

Хотинська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів) та артобстріли (17 вибухів);

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (26 вибухів);

Миропільська громада: здійснено атаку з FPV дронів (2 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухів);

Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух), артобстріли (11 вибухів) і мінометний обстріл (14 вибухів);

Середино-Будська громада: ворог гатив із мінометів (34 вибухи) та артилерії (11 вибухів);

Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух). Обстріли Сумської області Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. Нещодавно росіяни за допомогою дронів-камікадзе атакували будинок культури в Сумській області. Також російські окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Це сталося вдень 7 січня.