Росіяни здійснили пів сотні обстрілів дванадцяти громад у Сумській області
Російська армія сьогодні, 12 січня, обстріляла дванадцять громад у Сумській області. Для ударів використовували артилерію та міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні.
З чого стріляли росіяни
- Есманська громада: ворог гатив із мінометів (17 вибухів);
- Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів);
- Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (30 вибухів);
- Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи) та артобстріли (5 вибухів);
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів);
- Свеська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади;
- Хотинська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів) та артобстріли (17 вибухів);
- Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (26 вибухів);
- Миропільська громада: здійснено атаку з FPV дронів (2 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухів);
- Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух), артобстріли (11 вибухів) і мінометний обстріл (14 вибухів);
- Середино-Будська громада: ворог гатив із мінометів (34 вибухи) та артилерії (11 вибухів);
- Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).
Обстріли Сумської області
Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області.
Нещодавно росіяни за допомогою дронів-камікадзе атакували будинок культури в Сумській області.
Також російські окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Це сталося вдень 7 січня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.