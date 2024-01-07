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Росіяни вдарили ракетою та дронами по місту в Сумській області

Кролевець, Неділя 07 січня 2024 15:45
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Росіяни вдарили ракетою та дронами по місту в Сумській області Фото: росіяни вдарили ракетою та дронами по місту в Сумській області (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Це сталося вдень 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Російські загарбники спрямували ракету та два дрони-камікадзе типу "Шахед". За попередніми даними, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається вся необхідна допомога.

Додамо, Повітряні сили ЗСУ близько 14:07 повідомляли про загрозу ударів дронами у Сумській області. У регіоні оголошували повітряну тривогу, яка тривала близько 30 хвилин.

Нічна атака

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 з них.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

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