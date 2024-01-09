Росіяни "Шахедами" вдарили по будинку культури в Сумській області: є пошкодження
Російська армія сьогодні, 9 січня, за допомогою дронів-камікадзе атакувала будинок культури в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Зазначається, що росіяни вдарили по прикордонню області сьогодні ввечері.
"Росіяни спрямували два БпЛА типу "Шахед" у селище Краснопільської громади", - йдеться в заяві.
В ОВА пояснили, що окупанти влучили в місцевий будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач.
"На місці працюють усі необхідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомила адміністрація.
Обстріли Сумської області
Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області.
Також російські окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Це сталося вдень 7 січня.
До цього росіяни обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті ворожого удару постраждала цивільна особа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.