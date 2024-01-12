Россияне совершили полсотни обстрелов двенадцати громад в Сумской области

Российская армия сегодня, 12 января, обстреляла двенадцать общин в Сумской области. Для ударов использовали артиллерию и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области", - говорится в сообщении. Из чего стреляли россияне Эсманская громада: враг бил из минометов (17 взрывов);

Зноб-Новгородская громада: осуществлены минометные обстрелы (7 взрывов);

Шалыгинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (30 взрывов);

Краснопольская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов), обстрел из АГС (4 взрыва) и артобстрелы (5 взрывов);

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (28 взрывов);

Свесская община: 12 мин сбросил враг на территорию громады;

Хотинская громада: осуществлены минометные обстрелы (18 взрывов) и артобстрелы (17 взрывов);

Юнаковская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (26 взрывов);

Миропольская громада: осуществлена атака с FPV дронов (2 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов);

Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), артобстрелы (11 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов);

Середино-Будская громада: враг бил из минометов (34 взрыва) и артиллерии (11 взрывов);

Дружбовская громада: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв). Обстрелы Сумской области Заметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. Недавно россияне с помощью дронов-камикадзе атаковали дом культуры в Сумской области. Также российские оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Это произошло днем 7 января.