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Россияне совершили полсотни обстрелов двенадцати громад в Сумской области

Сумская область, Пятница 12 января 2024 22:26
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Россияне совершили полсотни обстрелов двенадцати громад в Сумской области Архивное фото: Россияне совершили полсотни обстрелов двенадцати общин в Сумской области (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 12 января, обстреляла двенадцать общин в Сумской области. Для ударов использовали артиллерию и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области", - говорится в сообщении.

Из чего стреляли россияне

  • Эсманская громада: враг бил из минометов (17 взрывов);
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлены минометные обстрелы (7 взрывов);
  • Шалыгинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (30 взрывов);
  • Краснопольская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов), обстрел из АГС (4 взрыва) и артобстрелы (5 взрывов);
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (28 взрывов);
  • Свесская община: 12 мин сбросил враг на территорию громады;
  • Хотинская громада: осуществлены минометные обстрелы (18 взрывов) и артобстрелы (17 взрывов);
  • Юнаковская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (26 взрывов);
  • Миропольская громада: осуществлена атака с FPV дронов (2 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов);
  • Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), артобстрелы (11 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов);
  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (34 взрыва) и артиллерии (11 взрывов);
  • Дружбовская громада: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв).

Обстрелы Сумской области

Заметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области.

Недавно россияне с помощью дронов-камикадзе атаковали дом культуры в Сумской области.

Также российские оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Это произошло днем 7 января.

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