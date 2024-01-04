Росіяни здаються в полон через лінію "Хочу жить": скільки окупантів звернулись за допомогою

Понад 220 окупантів з РФ здалися у полон станом на грудень через гарячу лінію "Хочу жить". Ще понад 1000 заявок загарбників на цю мить перебувають на розгляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон Віталія Матвієнка виданню Financial Times .

Так, одним із полонених став російський лейтенант Даніїл Алфьоров. Сидячи між двома офіцерами української військової розвідки в жовтні, 27-річний хлопець публічно засудив російську військову агресію війну і зазначив, що здався добровільно.

Видання зазначає, що Даніїл є випускником московського військового училища. Він допоміг здатися в полон ще 11 російським військовим, які воювали під його командуванням в Херсонській області. Усі вони здалися, зателефонувавши на гарячу лінію "Хочу жить".

Видання повідомило, що їхня капітуляція - відома як операція ГУР "Бариня" - надала Україні цінну розвідувальну інформацію з поля бою.

Запуск та блокування на території РФ

У виданні зауважують, що ГУР відкрило гарячу лінію "Хочу жить" у вересні 2022 року - лише за 3 дні до часткової мобілізації, оголошеної диктатором Путіним. Під час неї на гарячу лінію почали масово звертатися охочі здатися в полон.

Веб-сайт hochuzhit.com відвідали понад 48 мільйонів разів, у тому числі 46 мільйонів разів з території країни-агресора. Сайт був заблокований в Росії через кілька днів після його запуску, але залишається доступним через сервіси, які приховують інтернет-адресу користувача.

"Наразі на гарячу лінію надійшло понад 26 000 дзвінків телефоном та через чат-бот у месенджері Telegram", - йдеться в повідомленні.

Перші успішні здачі

Менш ніж через місяць після запуску проєкту було отримано першу успішну здачу у полон. Відтоді близько трьох російських військових щотижня здаються і потрапляють під українську опіку як військовополонені.

За словами Матвієнка, і Україна, і Росія застосовують інформаційні кампанії і психологічні операції з метою вплинути на сторону супротивника. Для цього використовують скинуті з повітря листівки, масові текстові повідомлення, радіо-телерекламу, і навіть вигуки з пропозиціями "з окопу в окоп".

Повідомляється, що не всі зусилля України були успішними, але гаряча лінія принесла свої дивіденди.

Таким чином російських полонених розглядають як обмінний фонд на перспективу повернення українських військових з окупованих територій та РФ.

Попередня капітуляція

Окупанти мають можливість скористатися т.зв. попередньою капітуляцією, коли вони ще перебувають на території РФ, але вже мобілізовані, чи знаходяться на обліку та розуміють, що відправка на фронт неминуча.

Так, якщо російський призовник прибуде в Україну, попередньо звернувшись на лінію, він матиме можливість значно скоротити свій термін перебування на фронті. За рахунок попереднього звернення, ГУР вже опрацює його заяву і проведе перевірку швидше.

Не всі погоджуються одразу

Як розповів Матвієнко, деякі окупанти дзвонять у сльозах, тоді їх треба заспокоїти. Інші вірять російській пропаганді про "українських неонацистів, які вбивають росіян" - таких доводиться переконувати.

Українська влада обіцяє їм життя та гідне ставлення відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими. Серед інших гарантій - медична допомога, триразове гаряче харчування, спілкування з рідними на батьківщині і можливість обміну з перспективо повернення додому, в Росію.

Окупантам, які бояться, що їхньому життю загрожує небезпека у разі повернення до Росії, ГУР пропонує можливість попросити притулку в Україні.