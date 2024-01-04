Россияне сдаются в плен через линию "Хочу жить": сколько оккупантов обратились за помощью
Более 220 оккупантов из РФ сдались в плен по состоянию на декабрь через горячую линию "Хочу жить". Еще более 1000 заявок захватчиков на данный момент находятся на рассмотрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен Виталия Матвиенко изданию Financial Times.
Так, одним из пленных стал русский лейтенант Даниил Алферов. Сидя между двумя офицерами украинской военной разведки в октябре, 27-летний парень публично осудил российскую военную агрессию и отметил, что сдался добровольно.
Издание отмечает, что Даниил является выпускником московского военного училища. Он помог сдаться в плен еще 11 российским военным, воевавшим под его командованием в Херсонской области. Все они сдались, позвонив по горячей линии "Хочу жить".
Издание сообщило, что их капитуляция - известная как операция ГУР "Барыня" - предоставила Украине ценную разведывательную информацию с поля боя.
Запуск и блокировка на территории РФ
В издании отмечают, что ГУР открыло горячую линию "Хочу жить" в сентябре 2022 года - всего за 3 дня до частичной мобилизации, объявленной диктатором Путиным. Во время нее на горячую линию начали массово обращаться желающие сдаться в плен.
Веб-сайт hochuzhit.com посетило более 48 миллионов раз, в том числе 46 миллионов раз с территории страны-агрессора. Сайт был заблокирован в России через несколько дней после его запуска, но остается доступным через сервисы, скрывающие интернет-адрес пользователя.
"В настоящее время на горячую линию поступило более 26 000 звонков по телефону и через чат-бот в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.
Первые успешные сдачи
Менее чем через месяц после запуска проекта была получена первая успешная сдача в плен. С тех пор около трех российских военных еженедельно сдаются и попадают под украинскую опеку как военнопленные.
По словам Матвиенко, и Украина, и Россия используют информационные кампании и психологические операции с целью повлиять на сторону противника. Для этого используют сброшенные с воздуха листовки, массовые текстовые сообщения, радио-телерекламу, а также выкрики с предложениями "из окопа в окоп".
Сообщается, что не все усилия Украины были успешными, но горячая линия принесла свои дивиденды.
Таким образом, российских пленных рассматривают как обменный фонд на перспективу возвращения украинских военных с оккупированных территорий и РФ.
Предварительная капитуляция
Оккупанты имеют возможность воспользоваться т.н. предварительной капитуляцией, когда они еще находятся на территории РФ, но уже мобилизованы, находятся на учете и понимают, что отправка на фронт неизбежна.
Так, если российский призывник прибудет в Украину, предварительно обратившись на линию, он сможет значительно сократить свой срок пребывания на фронте. За счет предварительного обращения ГУР уже проработает его заявление и проведет проверку быстрее.
Не все согласны сразу
Как рассказал Матвиенко, некоторые оккупанты звонят в слезах, тогда их нужно успокоить. Другие верят российской пропаганде об "украинских неонацистах, убивающих россиян" - таких приходится убеждать.
Украинские власти обещают им жизнь и достойное отношение в соответствии с Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными. Среди других гарантий - медицинская помощь, трехразовое горячее питание, общение с родными на родине и возможность обмена с перспективой возвращения домой, в Россию.
Оккупантам, которые боятся, что их жизни угрожает опасность при возвращении в Россию, ГУР предлагает возможность попросить убежища в Украине.
Пленные как обменный фонд
Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не производили обмены пленными. Однако днем среды, 3 января, стало известно, что Украина вернула из российского плена 230 военных, защищавших Мариуполь и "Азовсталь".
Еще в середине ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия заморозила этот процесс .
При этом он отмечал, что переговоры по обмену пленными с Россией продолжаются.
В начале декабря президент Зеленский говорил, что процесс обмена пленными Украины с Россией усложнен из-за страны-агрессора. Однако украинская сторона работала над возвращением неплохого количества защитников. Вероятно, тогда речь шла о сегодняшнем обмене.
До этого обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.
Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.
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