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Россияне сдаются в плен через линию "Хочу жить": сколько оккупантов обратились за помощью

Украина, Четверг 04 января 2024 14:05
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Россияне сдаются в плен через линию "Хочу жить": сколько оккупантов обратились за помощью Фото: российские военные сдаются в плен через линию Хочу жить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Более 220 оккупантов из РФ сдались в плен по состоянию на декабрь через горячую линию "Хочу жить". Еще более 1000 заявок захватчиков на данный момент находятся на рассмотрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен Виталия Матвиенко изданию Financial Times.

Так, одним из пленных стал русский лейтенант Даниил Алферов. Сидя между двумя офицерами украинской военной разведки в октябре, 27-летний парень публично осудил российскую военную агрессию и отметил, что сдался добровольно.

Издание отмечает, что Даниил является выпускником московского военного училища. Он помог сдаться в плен еще 11 российским военным, воевавшим под его командованием в Херсонской области. Все они сдались, позвонив по горячей линии "Хочу жить".

Издание сообщило, что их капитуляция - известная как операция ГУР "Барыня" - предоставила Украине ценную разведывательную информацию с поля боя.

Запуск и блокировка на территории РФ

В издании отмечают, что ГУР открыло горячую линию "Хочу жить" в сентябре 2022 года - всего за 3 дня до частичной мобилизации, объявленной диктатором Путиным. Во время нее на горячую линию начали массово обращаться желающие сдаться в плен.

Веб-сайт hochuzhit.com посетило более 48 миллионов раз, в том числе 46 миллионов раз с территории страны-агрессора. Сайт был заблокирован в России через несколько дней после его запуска, но остается доступным через сервисы, скрывающие интернет-адрес пользователя.

"В настоящее время на горячую линию поступило более 26 000 звонков по телефону и через чат-бот в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.

Первые успешные сдачи

Менее чем через месяц после запуска проекта была получена первая успешная сдача в плен. С тех пор около трех российских военных еженедельно сдаются и попадают под украинскую опеку как военнопленные.

По словам Матвиенко, и Украина, и Россия используют информационные кампании и психологические операции с целью повлиять на сторону противника. Для этого используют сброшенные с воздуха листовки, массовые текстовые сообщения, радио-телерекламу, а также выкрики с предложениями "из окопа в окоп".

Сообщается, что не все усилия Украины были успешными, но горячая линия принесла свои дивиденды.

Таким образом, российских пленных рассматривают как обменный фонд на перспективу возвращения украинских военных с оккупированных территорий и РФ.

Предварительная капитуляция

Оккупанты имеют возможность воспользоваться т.н. предварительной капитуляцией, когда они еще находятся на территории РФ, но уже мобилизованы, находятся на учете и понимают, что отправка на фронт неизбежна.

Так, если российский призывник прибудет в Украину, предварительно обратившись на линию, он сможет значительно сократить свой срок пребывания на фронте. За счет предварительного обращения ГУР уже проработает его заявление и проведет проверку быстрее.

Не все согласны сразу

Как рассказал Матвиенко, некоторые оккупанты звонят в слезах, тогда их нужно успокоить. Другие верят российской пропаганде об "украинских неонацистах, убивающих россиян" - таких приходится убеждать.

Украинские власти обещают им жизнь и достойное отношение в соответствии с Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными. Среди других гарантий - медицинская помощь, трехразовое горячее питание, общение с родными на родине и возможность обмена с перспективой возвращения домой, в Россию.

Оккупантам, которые боятся, что их жизни угрожает опасность при возвращении в Россию, ГУР предлагает возможность попросить убежища в Украине.

Пленные как обменный фонд

Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не производили обмены пленными. Однако днем среды, 3 января, стало известно, что Украина вернула из российского плена 230 военных, защищавших Мариуполь и "Азовсталь".

Еще в середине ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия заморозила этот процесс .

При этом он отмечал, что переговоры по обмену пленными с Россией продолжаются.

В начале декабря президент Зеленский говорил, что процесс обмена пленными Украины с Россией усложнен из-за страны-агрессора. Однако украинская сторона работала над возвращением неплохого количества защитников. Вероятно, тогда речь шла о сегодняшнем обмене.

До этого обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.

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