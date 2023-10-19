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Росіяни збирають відбитки пальців українців на окупованих територіях: навіщо їм це потрібно

Четвер 19 жовтня 2023 16:44
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Росіяни збирають відбитки пальців українців на окупованих територіях: навіщо їм це потрібно Ілюстративне фото: росіяни збирають відбитки пальців українців на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники провели рейд по селах на тимчасово окупованих територіях півдня України, під час якого брали відбитки пальців місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що росіяни створюють відповідну базу відбитків, сподіваючись що це їм допоможе побороти підпілля. Дактилоскопію робили примусово, й для цього в селах організовували "збори".

При цьому в селян вимагали писати заяву на отримання російського паспорта.

Зазначається, що тиском на селян займались поліцаї з "міграційного відділу". Таким чином окупанти сподіваються збільшити відсоток паспортизованого населення, адже наразі цей рівень не задовольняє Москву.

Примусова паспортизація РФ на окупованих територіях України

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Раніше росіяни на окупованих територіях ввели правило, за яким підлітки, яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом.

Нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допускали до занять.

При цьому на окупованих територіях Херсонської області росіяни вигадали новий спосіб примусової паспортизації українських підлітків.

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