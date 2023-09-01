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В Херсонській області окупанти не пустили старшокласників за парти без паспорта РФ

Херсон, П'ятниця 01 вересня 2023 12:34
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В Херсонській області окупанти не пустили старшокласників за парти без паспорта РФ Фото: паспорт РФ у Херсонській області повинні мати школярі для допуску до занять (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти ввели нове правило на тимчасово окупованих територіях в рамках примусової паспортизації. Зокрема, учнів старших класів, що не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"В низці населених пунктів на ТОТ зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт РФ, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах", - йдеться в повідомленні.

Так, у Херсонській області школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ. Тепер в учнів є 10 днів, аби “виправити ситуацію” й лише тоді вони будуть допущені до занять.

Примусова паспортизація на окупованих територіях України

Після захоплення частини територій України, російські загарбники почали змушувати місцеве населення отримувати російські паспорти. Коли вони зрозуміли, що від документів відмовляються, вирішили видавати паспорти в примусовому порядку, навмисно створюючи умови, щоб у людини не було вибору - брати паспорт РФ, чи ні. Наприклад, раніше росіяни видавали шкільні набори тільки тим дітям, чиї батьки мають паспорт ворога. Всім іншим дітям допомога не надавалась.

Також раніше окупанти заохочували батьків підлітків за отримання паспортів коштами. Так, якщо 14-річний підліток отримав російський паспорт, загарбники обіцяли його батькам виплати материнського капіталу.

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