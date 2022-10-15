Росіяни збільшують військовий контингент у окупованому Сєвєродонецьку, - мер

Російські окупанти збільшують свій військовий контингент у захопленому Сєвєродонецьку та розміщуються у місцевих лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сєвєродонецька Олександра Стрюка в ефірі національного телемарафону.

"У місті залишається близько 7-8 тисяч жителів. Наразі, за тією інформацією, яка надходить, у місті трохи збільшується контингент окупантів. Проводяться навчання мобілізованих", - заявив Стрюк.

Очільник міста зазначив, що для розміщення військових використовуються соціальні установи і навіть лікарні. За словами Стрюка, люди шукають притулку на зиму в навколишніх селах і садових кооперативах, де є можливість використовувати тверде паливо для опалювання.

"Люди виживають за рахунок навколишніх сіл. Фактично, це натуральний обмін: продукти на речі. Медицина на примітивному рівні, як і інші аспекти життя. Розпочати опалювальний сезон у місті централізовано неможливо", - додав Стрюк.