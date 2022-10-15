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Росіяни збільшують військовий контингент у окупованому Сєвєродонецьку, - мер

Фото: Росіяни збільшують військовий контингент у окупованому Сєвєродонецьку (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти збільшують свій військовий контингент у захопленому Сєвєродонецьку та розміщуються у місцевих лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сєвєродонецька Олександра Стрюка в ефірі національного телемарафону.

"У місті залишається близько 7-8 тисяч жителів. Наразі, за тією інформацією, яка надходить, у місті трохи збільшується контингент окупантів. Проводяться навчання мобілізованих", - заявив Стрюк.

Очільник міста зазначив, що для розміщення військових використовуються соціальні установи і навіть лікарні. За словами Стрюка, люди шукають притулку на зиму в навколишніх селах і садових кооперативах, де є можливість використовувати тверде паливо для опалювання.

"Люди виживають за рахунок навколишніх сіл. Фактично, це натуральний обмін: продукти на речі. Медицина на примітивному рівні, як і інші аспекти життя. Розпочати опалювальний сезон у місті централізовано неможливо", - додав Стрюк.

Нагадаємо, що радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко.

Також окупанти вигадали, як нажитися на мешканцях розбомбленого Сєвєродонецька.

Адміністрація Сєвєродонецька повідомляла про майже 8 тисяч населення, яке залишилось у місті після його окупації. Інфраструктура міста розбита, електрики та газу немає.

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