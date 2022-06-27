Сколько человек осталось в оккупированном Северодонецке: данные мэрии

В оккупированном Северодонецке остаются около 7-8 тысяч мирных жителей. Некоторые граждане даже возвращаются из подконтрольных Украине территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ".

"Осталось в городе где-то 7-8 тысяч населения. Кто пытается вернуться в город с подконтрольных (Украине – ред.) территорий, кто пытается уехать", - отметил он.

Также, по его словам, россияне продолжают занимать свободное жилье уехавших жителей города.

"Размещают там солдат, своих офицеров. То есть хозяйничают в городе так, как им хочется", – добавил Стрюк.