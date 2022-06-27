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Сколько человек осталось в оккупированном Северодонецке: данные мэрии

Новина українською →
Луганск, Понедельник 27 июня 2022 13:18
Сколько человек осталось в оккупированном Северодонецке: данные мэрии Фото: бои за Северодонецк (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В оккупированном Северодонецке остаются около 7-8 тысяч мирных жителей. Некоторые граждане даже возвращаются из подконтрольных Украине территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ".

"Осталось в городе где-то 7-8 тысяч населения. Кто пытается вернуться в город с подконтрольных (Украине – ред.) территорий, кто пытается уехать", - отметил он.

Также, по его словам, россияне продолжают занимать свободное жилье уехавших жителей города.

"Размещают там солдат, своих офицеров. То есть хозяйничают в городе так, как им хочется", – добавил Стрюк.

Напомним, по данным британской разведки, захват Россией Северодонецка является значительным достижением в рамках ее целенаправленного наступления на Донбасс.

Стоит отметить, что ВСУ отошли из Северодонецка на возвышенности в районе Лисичанска и заняли подготовленные рубежи.

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