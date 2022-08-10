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Оккупанты придумали, как нажиться на жителях разбомбленного Северодонецка

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Северодонецк, Среда 10 августа 2022 18:49
Оккупанты придумали, как нажиться на жителях разбомбленного Северодонецка Фото: оккупанты придумали, как нажиться на жителях разбомбленного Северодонецка (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Северодонецке, несмотря на обещания россиян, восстановление разрушенного жилья не будет происходить бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По словам главы области, сначала россияне обещали все восстановить быстро, после захвата и уничтожения большей части города. Со временем местным бизнесменам разрешили немного заработать, продавая в три раза дорого OSB-плиты, которыми латали не только стены, но и разбитые стекла.

"Сейчас в одной из местных школ начали принимать заявления на получение строительных материалов для восстановления жилья собственными силами", - говорит Гайдай.

Однако по словам чиновника, больше чем на банку краски или кирпич рассчитывать не надо. Также, при получении строительных материалов нужно предоставлять копии документов, которые в дальнейшем могут использовать для организации псевдореферендума.

Напомним, что администрация Северодонецкая сообщала о почти 8 тысяч населения, которое осталось в городе после его оккупации. Инфраструктура города разбита, электричества и газа нет.

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