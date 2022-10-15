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Россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке, - мэр

Фото: Россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты увеличивают свой военный контингент в захваченном Северодонецке и размещаются в местных больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка в эфире национального телемарафона.

"В городе остается около 7-8 тысяч жителей. Сейчас, по поступающей информации, в городе немного увеличивается контингент оккупантов. Проводятся учения мобилизованных", - заявил Стрюк.

Глава города отметил, что для размещения военных используются социальные учреждения и даже больницы. По словам Стрюка, люди ищут убежища на зиму в окрестных деревнях и садовых кооперативах, где есть возможность использовать твердое топливо для отопления.

"Люди выживают за счет окрестных сел. Фактически это натуральный обмен: продукты на вещи. Медицина на примитивном уровне, как и другие аспекты жизни. Начать отопительный сезон в городе централизованно невозможно", - добавил Стрюк.

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что до освобождения Северодонецка и Лисичанская еще далеко.

Также оккупанты придумали, как нажиться на жителях разбомбленного Северодонецка.

Администрация Северодонецка сообщала о почти 8 тысячах населения, которое осталось в городе после его оккупации. Инфраструктура города разбита, электричества и газа нет.

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