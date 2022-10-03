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До звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко, - Арестович

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 22:37
До звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко, - Арестович Фото: Арестович заявив, що до звільнення Сєвєродонецька ще далеко (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Контрнаступальні дії ЗСУ призвели до відкидання окупантів на межах Луганської області, проте до звільнення великих міст ще далеко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"До Сєвєродонецька та Лисичанська ще дуже довго. Багатьом здається, що воювати просто, але насправді це не так", - заявив Арестович.

За його словами Харківська операція є не типовим прикладом контрнаступу, але іноді таке трапляється. Також Арестович сказав, що у Сєвєродонецьку та Лисичанську зовсім інші умови. Українські військові поступово відпрацьовують по позиціям окупантів і більш вірогідним він вважає деокупацію Кремінної та Сватового.

"Не самі останні "хлопці" б'ються південніше Лисичанська. Тому там не просто", - додав наостанок Арестович та пояснив, що біля великих міст Луганської області розташовані серйозні сили окупаційних військ.

Нагадаємо, що раніше українські військові вийшли на околиці Лисичанська.

Також повідомлялось, що в оточення під Лиманом Донецької області потрапило кілька тисяч солдатів та офіцерів російської армії разом зі своєю технікою.

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Сєвєродонецьк Лисичанськ Олексій Арестович Війна в Україні
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