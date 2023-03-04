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Росіяни збільшили кількість місць в одній з лікарень окупованої Горлівки для прийому поранених

Фото: Росіяни збільшили кількість місць у лікарні окупованої Горлівки для прийому поранених (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Продовжуючи збройну агресію, російські загарбники кожного дня зазнають значних втрат у живій силі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше вже повідомлялося про переповнені медзаклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області.

"Тенденція не зникла - нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених росіян", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень оприлюднив дані про те, що втрати РФ у війні проти України перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з часів закінчення Другої світової.

До слова, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила у війні проти України вже понад 150 тисяч своїх військових.

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ГорлівкаВійна Росії проти України