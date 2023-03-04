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Россияне увеличили количество мест в одной из больниц оккупированной Горловки для приема раненых

Фото: Россияне увеличили количество мест в больнице оккупированной Горловки для приема раненых (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Продолжая вооруженную агрессию, российские захватчики каждый день несут значительные потери в живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Ранее уже сообщалось о переполненных медучреждениях временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области.

"Тенденция не исчезла - недавно одна из больниц города Горловка получила указание об увеличении койко-мест для приема раненых россиян", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, американский Центр стратегических и международных исследований обнародовал данные о том, что потери РФ в войне против Украины превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах со времен Второй мировой войны.

Кстати, по информации Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла в войне против Украины уже более 150 тысяч своих военных.

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ГорловкаВойна России против Украины