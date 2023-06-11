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Росіяни зазнають значних втрат під Бахмутом, - Генштаб

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Бахмут, Неділя 11 червня 2023 21:01
Росіяни зазнають значних втрат під Бахмутом, - Генштаб Фото: окупанти зазнають значних втрат під Бахмутом (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові попри марні намагання покращити свої успіхи втратили значну кількість особового складу під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.

Генштаб наголосив, що Російська Федерація, у розв’язаній нею війні, продовжує зазнавати значних втрат у живій силі.

"Зокрема, через марні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ", - пояснили в штабі.

Становище армії в РФ

На фоні міжнародних санкцій в Росії почались проблеми з боєприпасами. Декілька нових партій були просто заборонені до використання через проблеми під час виготовлення.

До того ж, за даними штабу, в РФ відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.

Крім того, окупанти пригнічені через нерозуміння цілей "СВО". На бойовий дух військових також впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій.

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