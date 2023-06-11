В РФ поширюється пригнічений стан серед мобілізованих. Генштаб дізнався причини

Окупанти пригнічені через нерозуміння цілей "СВО". На бойовий дух військових також впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб збройних сил України.

"Останнім часом, серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої "спеціальної воєнної операції", - повідомили в Генштабі.

За їх словами, на моральний стан російських окупантів також впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил.

Ситуація на фронті

Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Як повідомили в Міноборони, окупантами доведеться скоро ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті. Оскільки наслідки підриву Каховської ГЕС були неочікуваними для самих росіян, а ЗСУ перейшли в наступ у районі Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.