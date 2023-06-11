ua ru
Нд, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Санкції в дії. В Росії виникли проблеми з якістю нових партій артснарядів, - Генштаб

Новость на русском →
Росія, Неділя 11 червня 2023 19:46
Санкції в дії. В Росії виникли проблеми з якістю нових партій артснарядів, - Генштаб Фото: в РФ почались складнощі з боєприпасами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На фоні міжнародних санкцій в Росії почались проблеми з боєприпасами. Декілька нових партій були просто заборонені до використання через проблеми під час виготовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.

"Оборонній промисловості Російської Федерації даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію", - повідомили в Генштабі.

До того ж, за даними штабу, в РФ відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що тільки за останній рік самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко передав Росії понад 130 тонн боєприпасів. Вони йшли на війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація окупанти
NEWS
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС