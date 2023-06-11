ua ru
Вс, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне несут значительные потери под Бахмутом, - Генштаб

Новина українською →
Бахмут, Воскресенье 11 июня 2023 21:01
Россияне несут значительные потери под Бахмутом, - Генштаб Фото: оккупанты терпят значительные потери под Бахмутом (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные несмотря на тщетные попытки улучшить свои успехи потеряли значительное количество личного состава под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ в Facebook .

Генштаб отметил, что Российская Федерация, в развязанной ею войне, продолжает нести значительные потери в живой силе.

"В частности, из-за тщетных штурмовых действий и попытки улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении, много личного состава потеряли подразделения воздушно-десантных войск", - пояснили в штабе.

Положение армии в РФ

На фоне международных санкций у России начались проблемы с боеприпасами. Несколько новых партий были просто запрещены к использованию из-за проблем при изготовлении.

К тому же, по данным штаба, в РФ отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой.

Кроме того, оккупанты подавлены из-за непонимания целей "СВО". На боевой дух военных также влияет неопределенность сроков вовлечения в боевые действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Бахмут
NEWS
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС