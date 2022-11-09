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Росіяни зазнають серйозних втрат на двох напрямках у Донецькій області, - речник ЗСУ

Фото: Росіяни зазнають серйозних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Донбас залишається головним епіцентром атаки російських окупантів. Там противник зазнає серйозних втрат, що позначається на його моральному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Бахмутський і Авдіївський напрямки зазнають найбільших атак. Ворог накидає артилерійськими системами всіх видів, мінометами та танками. Проте, зазнає значних втрат і, як правило, ми не даємо йому просунутися вперед", - сказав офіцер.

Череватий зазначив, що на цій ділянці фронту в Донецькій області Росія втрачає близько 100 військових щодоби.

"Це серйозні втрати. І це позначається на їхньому моральному стані. За нашими перехопленнями, ми знаємо, що на Авдіївському напрямку вони планували, що прибудуть офіцери-вихователі з Тихоокеанського флоту для того, щоб заспокоїти, (покращити) стан моральний, і допомогти", - додав речник ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили 4 танки та потужно вдарили по системах ППО росіян.

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Війна Росії проти України