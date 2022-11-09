Россияне несут серьезные потери на двух направлениях в Донецкой области, - спикер ВСУ

Донбасс остается главным эпицентром атаки российских оккупантов. Там противник несет серьезные потери, что сказывается на его моральном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Бахмутское и Авдеевское направления терпят самые большие атаки. Враг набрасывает артиллерийскими системами всех видов, минометами и танками. Однако несет значительные потери и, как правило, мы не даем ему продвинуться вперед", - сказал офицер.

Череватый отметил, что на этом участке фронта в Донецкой области Россия теряет около 100 военных ежесуточно.

"Это серьезные потери. И это сказывается на их моральном состоянии. По нашим перехватам, мы знаем, что на Авдеевском направлении они планировали, что прибудут офицеры-воспитатели с Тихоокеанского флота для того, чтобы успокоить, (улучшить) состояние моральное, и помочь" , - добавил спикер ВСУ.