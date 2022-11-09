RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне несут серьезные потери на двух направлениях в Донецкой области, - спикер ВСУ

Фото: Россияне несут серьезные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Донбасс остается главным эпицентром атаки российских оккупантов. Там противник несет серьезные потери, что сказывается на его моральном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Бахмутское и Авдеевское направления терпят самые большие атаки. Враг набрасывает артиллерийскими системами всех видов, минометами и танками. Однако несет значительные потери и, как правило, мы не даем ему продвинуться вперед", - сказал офицер.

Череватый отметил, что на этом участке фронта в Донецкой области Россия теряет около 100 военных ежесуточно.

"Это серьезные потери. И это сказывается на их моральном состоянии. По нашим перехватам, мы знаем, что на Авдеевском направлении они планировали, что прибудут офицеры-воспитатели с Тихоокеанского флота для того, чтобы успокоить, (улучшить) состояние моральное, и помочь" , - добавил спикер ВСУ.

Напомним, ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины