Росіяни заявили про захоплення командного пункту у Гуляйполі: що відповіли у ЗСУ

Мережею шириться відео, на якому військові армії РФ заявили про нібито захоплення командно-спостережного пункту тероборони біля Гуляйполя. У Силах оборони проведуть розслідування за цим фактом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
Вчора ввечері, 25 грудня, низка Telegram-каналів поширила відео, яке, ймовірно, було зняте у штабі одного з українських підрозділів у центрі Гуляйполя. На оприлюднених кадрах російські військові заявляють про захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони.
На відео видно залишені комп'ютери, засоби зв'язку, карти, а також незаблокований телефон.
Автор запису демонструє кабінет командира батальйону та спостережний пункт, називаючи це "екскурсією по штабу" і припускаючи, що техніка може містити важливу інформацію, якою РФ планує скористатися.
За словами Волошина, наразі триває розслідування щодо появи цього відео.
Він зазначив, що компетентні правоохоронні органи мають встановити, чи є відео справжнім, чи дійсно така ситуація мала місце, а також причини та передумови її виникнення. Після завершення слідства буде надано офіційну інформацію.
"І повірте, ніхто нікого не буде ні приховувати, і нічого, все буде доведено", - сказав речник.
Коментуючи оперативну обстановку, Волошин наголосив, що ситуація в самому Гуляйполі залишається складною. Противник продовжує штурмові дії та намагається витіснити Сили оборони з міста.
На вулицях тривають бої, щодня фіксують по два-три десятки бойових зіткнень безпосередньо в межах населеного пункту.
За його словами, російські війська намагаються заводити та закріплювати малі групи в місті, однак Сили оборони України блокують їх просування та завдають вогневого ураження.
Окрім цього, ворог активно атакує населені пункти на логістичному шляху з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя, намагаючись перерізати постачання. Бої, зокрема, тривають у районах Добропілля, Прилук та Варварівки.
"Противник намагається перерізати цей логістичний шлях, щоб відрізати від логістики захисників Гуляйполя. Ситуація доволі важка і ми цього не приховуємо", - розповів представник Сил оборони.
Також РФ завдає авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб як по Гуляйполю, так і по прилеглих населених пунктах. За минулу добу в районі міста зафіксовано понад два десятки бойових зіткнень.
За даними аналітиків ISW, російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області як один із пріоритетних і зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.
Нещодавно в російських медіа поширили фейкову інформацію про нібито контроль над населеним пунктом Добропілля біля Гуляйполя.
У Генштабі ЗСУ спростували ці заяви, підкресливши, що населені пункти залишаються під контролем українських сил оборони.
Вчора стало відомо, що загарбники намагаються прорватися до центру Гуляйполя, а на околицях формують групи для закріплення позицій. За місто тривають запеклі бої.