Росіяни заявили про пожежу на Курській АЕС: чи є загроза радіації

Очевидці повідомляють про пожежу поблизу Курської АЕС у Курчатові.

Горить трансформаторний блок. Інші російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу АЕС пишуть, що він не є частиною атомної станції, крім того, був розвантажений на 30%.

Електропостачання в місті працює в звичайному режимі, загрози безпеці немає.

Пізніше в Telegram-каналі Курської АЕС написали, що 24 серпня о 00:26 за московським часом поблизу станції ППО збило бойовий безпілотний літальний апарат. Під час падіння він вибухнув, внаслідок чого було пошкоджено трансформатор власних потреб. Загоряння погасили. Постраждалих немає.

Радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглої території не змінювався і відповідає природним значенням.